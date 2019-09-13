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رياضة

وزارة الرياضة لموهوبي Top Talents: أنتم مستقبل مصر القادم في كرة القدم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:33 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى وزير الشباب والرياضة مع موهوبي المشروع الوطني Top Talents في كرة القدم والذي نفذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص لانتقاء أفضل 40 موهوبا على مستوى مراكز شباب مصر للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا وتسويقهم على مستوى عالمي وقضاء معايشة كاملة مع عدد من الأندية الهولندية في كرة القدم.

وخلال اللقاء أكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم نتاج ثمار الرؤية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة في انتقاء أفضل العناصر الموهوبة والمميزة بدنيًا ومهاريًا في كرة القدم ورعايتهم لإعداد أجيال جديدة واعدة من المواهب في كرة القدم ويأتي المشروع ضمن حزمة من المشروعات القومية التي تتبناها الوزارة لاكتشاف الموهوبين في شتى المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن القيادة السياسية للدولة تولي اهتماما وعناية خاصة بانتقاء أفضل المواهب الرياضية القادرة على تحقيق البطولات ورفع علم مصر على منصات التتويج المختلفة قاريًا ودوليًا وعالميًا، مضيفًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدًا في دعم المشروعات الخاصة باكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب الرياضية.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على المستوى المتميز للموهوبين مؤكدًا أنهم أمل ومستقبل مصر القادم.

كانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت المشروع الوطني لرعاية الموهوبين في كرة القدم Top Talents، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للمرحلة السنية من 10 - 18 عام والذي نفذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المصرية الهولندية "أفريكانو سيمو سبورت".

وذلك لاختيار أفضل 40 لاعبا موهوبا على مستوى مراكز شباب الجمهورية للمرحلة العمرية من 10-18 سنة، منهم 30 لاعبا في المرحلة العمرية من 16-18 سنة للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا ، 10 لاعبين للمرحلة العمرية من 10-15 سنة لقضاء فترة معايشة كاملة مع فرق أوروبية في نفس المرحلة العمرية على نفقة الشركة ، وتم إقامة الاختبارات بجميع محافظات مصر في المرحلة الأولى من المشروع ،بينما أُقيمت تصفيات المرحلة الثانية بمركز شباب الساحل بالقاهرة ، فيما أُقيمت المرحلة الثالثة بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد انتهاء الاختبارات واختيار الموهوبين تم إقامة عدة معسكرات تدريبية للاعبين تم فيها تدريبهم على أهم الجُمل والمهارات التكتيكية وعدد من خطط اللعب المختلفة للظهور بشكل مميز أثناء البطولة الودية للموهوبين بهولندا.

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