الخطيب يسترجع ذكريات فوزه بجائزة أفضل لاعب في افريقيا

علق محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، على استضافة مصر حفل توزيع جوائز الأفضل في افريقيا والتي ستقام للمرة الأولى في الغردقة في سهل حشيش يوم 7 يناير وفق ما اعلن مسئولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم"كاف" بقيادة احمد احمد اليوم.



وقال محمود الخطيب، ان قائمة جائزة افضل لاعب في افريقيا مزدوجة للاعب وللبلد التي ينتمي اليها في الوقت ذاته، مشيرًا الي سعادته عندما نال جائزة افضل لاعب في افريقيا عام 1983.



وشدد محمود الخطيب على ان فوزه بجائزة افضل لاعب في افريقيا عام 1983 لم يكن مجهودا شخصيا فقط وانما كان هناك اشخاص لهم الفضل في تحقيق تلك الجائزة، بالاضافة الي مدربه في تلك الفترة والجمهور الذي كان يسانده.



وتطرق الخطيب في حديثه لـ محمد صلاح قائلًا: "بالتأكيد محمد صلاح سيكون متواجدا في هذا الحدث الكبير لسنوات كثيرة مقبلة".



ووقع احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، عقود اقامة حفل كاف في الغردقة.



وحضر حفل التوقيع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من المشاهير.



تجدر الاشارة الي ان محمد صلاح المحترف الدولي المصري، فاز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا، الموسم الماضي، ويعد أبرز المرشحين للفوز بها هذا العام.