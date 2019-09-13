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أخبار العالم

وزير خارجية أوكرانيا: انفراج في العلاقات بين موسكو وكييف

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:35 م
وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن العلاقات بين بلاده وروسيا، أخذت بالانفراج، وأشار إلى أن الدولتين تبحثان عن حلول وسط.

وأضاف الوزير الأوكراني في مقابلة تلفزيونية: "نسعى الآن إلى حل وسط حول كيفية استعادة السلام. الأمر يتعلق بمدى استعداد روسيا للتفاوض والاتفاق الآن. هناك بعض الانفراج وذوبان الجليد في العلاقات. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يحاول استخدام كل ذلك".

وأشار الوزير إلى أن زيلينسكي "لا ينوي الانتظار 5 سنوات مقبلة، يموت خلالها جنودنا". وأضاف: "ندرك أننا سنتمكن من فرض النظام، إذا حل القانون والنظام الأوكراني على أرضنا".

وأعلن بريستايكو أن أوكرانيا تخطط، في القريب العاجل، لاستعادة جميع المحتجزين الأوكرانيين من روسيا. وقال: "شاهدتم مدى سرعة تحركنا هذه المرة. استغرق الأمر عدة أشهر للتفاوض، والآن يجري العمل لتحرير الجميع على الإطلاق. هذا يشير إلى أننا نعرف القوائم، ونوافق على هذه القوائم. نحن نخطط لإعادة شبابنا قريبا".

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