تامر حسنى يبدأ حفله باستاد القاهرة وسط حضور جماهيرى كبير

بحضور جماهيري كبير بدأ النجم تامر حسنى حفله المقام حاليا على ملعب الهوكى داخل استاد القاهرة بأغنية يا بنت الاية"، كما قدم ثاني أغنياته "كل مرة".





ومن المنتظر أن يقدم تامر عددا كبيرا من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" وشهد الحفل حضور شخصيات عامة.





تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" وهو من بطولة زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



