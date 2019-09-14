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أخبار العالم

البقيق بخير.. تركي آل الشيخ يعلق على حريق أرامكو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
عرفة البنداري
علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على نبأ اندلاع حريق بمعملين تابعين لشركة "أرامكو" بمدينة بقيق، في وقت مبكر اليوم، السبت.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيها: "حسابات مغرضة وكذب وإشاعات.. الحمد الله أمن وأمان.. البقيق بخير!".

وكانت السلطات السعودية أعلنت أن طائرات مسيرة استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في البقيق.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" تمكنت من السيطرة على الحريقين.

و"أرامكو" هي أكبر شركة نفط في العالم، وقد أعلنت مؤخرا أنها جنت أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار.

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