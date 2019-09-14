البقيق بخير.. تركي آل الشيخ يعلق على حريق أرامكو

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيها: "حسابات مغرضة وكذب وإشاعات.. الحمد الله أمن وأمان.. البقيق بخير!".





علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على نبأ اندلاع حريق بمعملين تابعين لشركة "أرامكو" بمدينة بقيق، في وقت مبكر اليوم، السبت.وكانت السلطات السعودية أعلنت أن طائرات مسيرة استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في البقيق.وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" تمكنت من السيطرة على الحريقين.و"أرامكو" هي أكبر شركة نفط في العالم، وقد أعلنت مؤخرا أنها جنت أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار.