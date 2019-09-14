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رياضة

يوفنتوس في ضيافة فيورنيتنا بالدوري الإيطالي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
محمد السعيد
يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره فيورنتينا، اليوم، السبت، في تمام، الثالثة عصرا، على ملعب ارتيمو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي وماوصلة مطاردته لإنتر ميلان متصدر الترتيب، بينما يطمح فيورنتينا في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

وتشهد مباراة اليوم، عودة ماوريسيو مدرب يوفنتوس لقيادة الفريق في الدوري الإيطالي، بعدما غاب عن أول مباراتين، بسبب إصابته بمرض الالتهاب الرئوي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف إنتر ميلان، متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما فيورنتينا في المركز الـ 16 بنقطتين.

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