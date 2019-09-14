شاهد.. إيهاب جلال يكشف عن مفاوضات تدريب منتخب مصر

كشف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري البورسعيدى عن وجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى الفترة القادمة.



وقال إيهاب جلال فى تصريحات للصفحة الرسمية للنادى المصرى: أنتظر موافقة النادى المصري البورسعيدى على رحيلى لتدريب منتخب مصر لمنتخب بجانب موافقة اتحاد الكرة على طلباتى.



وشدد ايهاب جلال قائلا : النادى المصري صاحب فضل كبير علي ولن أرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارة النادى والاطمئنان على موقف المصرى قبل الدورى وكذلك فى الكونفدرالية الافريقية.



ويواجه المصري البورسعيدى غدا ماليندى بطل زنجبار فى افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.