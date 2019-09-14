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أخبار البلد

باحثة أمن سيبراني: مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لساحة لنشر الأفكار الإرهابية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:21 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
قالت دكتورة رغدة البهي، باحثة أمن سيبراني بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من ساحة للتواصل إلى ساحة للأخبار، ثم تحولت بعدها إلى ساحة لنشر الأفكار الإرهابية.

وأضافت رغدة البهي، خلال مشاركتها في جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن الإرهاب يجد أواصره في مساعي التنظيمات الإرهابية الراهنة لإيجاد ساحات بديلة لضمان استمراريته والتي دفعتها لتوظيف التطورات التكنولوجية لتجاوز حاجزي الزمان والمكان، والرقابة الأمنية.

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