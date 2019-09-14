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ديني

مستشار المفتي يوضح ضوابط الطلاق الرجعي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:41 م
مستشار المفتي يوضح
مستشار المفتي يوضح ضوابط الطلاق الرجعي
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إنه إذا كان الطلاق رجعيا بأقل من ثلاث تطليقات وكان بعد الدخول ولم يكن على الإبراء أو على مال فإنه يجوز للزوج أن يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ما دامت في فترة العدة.

وأضاف مجدي عاشور، أنه إذا لم يعدها الزوج خلال فترة العدة فأصبح هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تعود الزوجة فيه إلى عصمة هذا الرجل إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. 

جاء ذلك فى الإجابة عن سؤال ورد إليه خلال برنامج دقيقة فقهية "ما حكم المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها، وكيف تعود لعصمته؟".

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