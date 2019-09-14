مستشار المفتي يوضح ضوابط الطلاق الرجعي

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إنه إذا كان الطلاق رجعيا بأقل من ثلاث تطليقات وكان بعد الدخول ولم يكن على الإبراء أو على مال فإنه يجوز للزوج أن يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ما دامت في فترة العدة.





وأضاف مجدي عاشور، أنه إذا لم يعدها الزوج خلال فترة العدة فأصبح هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تعود الزوجة فيه إلى عصمة هذا الرجل إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.



