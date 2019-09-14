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مرأة

شبيهة كاتى بيرى.. إنجي أبو زيد فى جلسة تصوير جديدة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:36 م
إنجى ابو يزيد
إنجى ابو يزيد
رنا عصمت
نشر المصور حسام أنتيكا، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة للفنانة إنجي أبو زيد.

وتألقت إنجى أبو زيد، بفستان أخضر لون "الزيتونى، وهو ما أبرز جمالها الطبيعي؛ خاصةً أنه يأخذ نفس لون عيونها، واعتمدت علي البساطة من خلال اختيارها لتصميم الفستان مكشوف الاكتشاف، وتميز التصميم بصيحة البليسيه والكتف الواحد.

واعتمدت على رفع شعرها على جانب واحد،ووضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج الخفيف ، وجاءت بعض التعليقات من متابعيها قائلين:"قمراوى...شبيهة كاتى بيرى".

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