بعد فقدان الذاكرة.. ابنة عاصى الحلانى تكشف عن اخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

نشرت ماريتا الحلانى ابنة المطرب عاصى الحلانى مقطع فيديو يجمعها بوالدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف من خلاله اخر التطورات الصحية له بعد سقوطه من فوق حصانه.



وقالت ماريتا : "شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت. ما تعتلوا هم وما تخافوا! ابدا ابدا ما في شي خطر! بس شوية تعب الله يحمي كل اب بالعالم نحبكم كتير".



كان عاصي الحلاني قد تعرض للإصابة الاثنين الماضي، بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.



يذكر أن احدث أعمال عاصى الحلانى أغنية بعنوان "اضحكي" من إنتاج شركة روتانا وتم طرحها في العام الجاري وحققت 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.



