خبر محزن.. وفاة حما المطرب رامي جمال

أعلن المطرب رامي جمال من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر عن وفاة والد زوجته.



وغرد رامي قائلا :"‏إنا لله وإنا إليه راجعون" أنتقل الى رحمة الله تعالي والد زوجتي والرجل العزيز جدا على قلبي اللواء/ سيد عبد الجواد الشاذلي نسألكم الدعاء له و لكل موتانا.



وتقدم الملحن محمود خيامي بالعزاء قائلا :"عظم الله أجركم ورحم فقيدكم وأسكنه فسيح جناته".

