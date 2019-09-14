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فن

خبر محزن.. وفاة حما المطرب رامي جمال

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:43 م
رامى جمال
رامى جمال
شروق إبراهيم
أعلن المطرب رامي جمال من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر عن وفاة والد زوجته.

وغرد رامي قائلا :"‏إنا لله وإنا إليه راجعون" أنتقل الى رحمة الله تعالي والد زوجتي والرجل العزيز جدا على قلبي اللواء/ سيد عبد الجواد الشاذلي نسألكم الدعاء له و لكل موتانا.

وتقدم الملحن محمود خيامي بالعزاء قائلا :"عظم الله أجركم ورحم فقيدكم وأسكنه فسيح جناته".

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