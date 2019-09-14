ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز يكشف حقيقة تحالف إخواني هارب مع المقاول محمد على

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:20 م
محمد الباز
محمد الباز
توك شو
كشف الإعلامي محمد الباز، عن علاقة المقاول محمد علي بالإخوان وكيف روّج له الإعلامي الإخواني الهارب، سامي كمال الدين، تحت اسم "القشاش".

وقال "الباز" خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "انتظروا برنامجًا قريبًا لأحد الإعلاميين الذين انقلبوا على النظام المصري، وهو سامي كمال".

ولفت "الباز"، إلى أنه عندما بعثت زوجة محمد علي برسالة إلى زوجها الهارب، تطالبه بالاعتناء ببناته والاهتمام بهن، موضحةً له أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة منهم، مثل سهر بناته خارج المنزل لأوقات متأخرة، كان أول من رد عليها هو سامي كمال الدين.

وأوضح الباز، أن سامي كمال الدين أعلن عن برنامج سيقدمه هو "القشاش"، و"القشاش" هو اسم أول فيلم ظهر فيه محمد علي.

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة .. الخطيب يرد على مرتضى منصور فى أزمة مؤمن زكريا .. والاهلي يتلقى ضربة موجعة قبل السوبر

بعد فقدان الذاكرة.. ابنة عاصى الحلانى تكشف عن اخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

صورته عاريًا .. تجديد حبس سيدة بالدقهلية خدرت زوجها لأخذ أمواله

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة وتعثر أتليتكو

الحجي ضيوف ينزل أرض الملعب بعد انتهاء مباراة الزمالك وجينراسيون لهذا السبب..صور

بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور