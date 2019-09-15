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رياضة

شاهد .. سبب طرد محمد النني في أول ظهور له بالدوري التركي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
محمد النني
محمد النني
ريهام بكير
طرد المصري محمد النني المنضم حديثًا لفريق بيشكتاش التركي في أولى مباراياته مع فريقه الجديد أمام غازي عنتاب في الدوري التركي.

وأشهر ميلار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه النني ، وكايودا لاعب نادي غازي عنتاب ، بعد مشاجرة بين اللاعبين ، ليكمل بيشكتاش المباراة بـ 9 لاعبين ، بعد طرد الكرواتي فيدا في بداية المباراة.

وانتهت المباراة بفوز غازي عنتاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ليتراجع بيشكتاش للمركز الحادي عشر في الدوري برصيد 4 نقاط ، في المباراة الأولى لمحمد النني مع فريقه الجديد.

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