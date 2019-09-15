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أخبار البلد

سفير القاهرة بأوكرانيا: مصر حريصة على حفظ كرامة طلاب الدونتسك

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:58 ص
جانب من لقاء السفير
جانب من لقاء السفير بالطلاب
محمد وديع ومحمود نوفل
أجرى سفير مصر لدى أوكرانيا، حسام الدين علي، زيارة للجامعة بمدينة كيرفوجراد التي تبعد ٣٥٠ كيلومترا من العاصمة كييف، بمساندة الطلاب خلال أزمتهم والوقوف على تطوراتها من إدارة الجامعة وذلك استجابة لاستغاثة عشرات الطلبة المصريين بالسفارة المصرية في أوكرانيا للشكوى من تعرضهم لمشاكل وعراقيل تصل إلى حد الفصل من جامعة الدونتسك الوطنية الطبية. 

وهدفت الزيارة -بحسب بيان الأحد- إلى لقاء الطلاب وإدارة الجامعة سعيًا لحل الأزمة حيث كان وفدًا من طلاب الجامعة قد زار السفارة للاستغاثة بالسفير يوم 3 سبتمبر الجاري، حيث إجتمع بهم السفير المصري، بينما استمر تلقي السفارة لعشرات الشكاوى من غيرهم من الطلاب.

وناقش السفير المصري مع إدارة الجامعة ما ورد للسفارة من معلومات بشأن ممارسات ضد الطلبة المصريين، حيث طلب من إدارة الجامعة التحرُك فورًا للعمل نحو حل كافة المشكلات.

واجتمع السفير حسام الدين علي بما يزيد عن مائة طالب مصري مسجلين بالجامعة، حيث أبلغهم أنه أكد لإدارة الجامعة أن الدولة المصرية تحرص على حفظ كرامتهم وحقوقهم، وإنها قادرة على حمايتهم والدفاع عنهم.

وطمأن السفير طلاب جامعة الدونتسك المصريين، مؤكدًا على أنه يتم بذل جهود مخلصة للتصدي لمشكلات الطلاب المصريين في أوكرانيا، بمختلف أبعادها، بما في ذلك ما يتعلق بمكاتب تسفير الطلاب للدراسة.

وخلال اجتماع السفير بممثلي إدارة الجامعة، تعهدت الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجاري للاستجابة لمطالب الطلبة، لا سيما الراغبين في سحب ملفاتهم منها سواء للتحويل منها أو للعودة لمصر. 

كما تعهدت الجامعة بوقف تحصيل المصروفات الدراسية من خلال أي وسطاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه يعاني أكثر من ثلاثة آلاف طالب مصري من مشكلات جراء بعض الممارسات المتعلقة بدعوات للطلبة المصريين للدراسة في بعض الجامعات الأوكرانية وما يتبين للطالب عند وصوله الجامعة من تعرُضه لمشكلات تعرقل سير دراسته، ما يهدد حصوله على خدمات دراسية جادة.
سفير القاهرة بأوكرانيا: مصر حريصة على حفظ كرامة طلاب الدونتسك
سفير القاهرة بأوكرانيا: مصر حريصة على حفظ كرامة طلاب الدونتسك

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