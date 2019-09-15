روما يبحث عن فوزه الأول بالدوري الإيطالي أمام ساسولو

يستضيف فريق روما نظيره ساسولو، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى روما لتحقيق فوزه الاول بالدروي الإيطايل هذه الموسم، بعد التعادل في المباراتين السابقتين، بينما يطمح ساسولو في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.



ويحتل ساسولو المركز التاسع في حدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي روما في المركز الـ 15 بنقطتين فقط.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن الجولة نفسها من الدوري الإيطالي، ميلان مع هيلاس فيرونا، وجنوى مع أتلانتا، وباريشيا مع بولونيا، وبارما مع كالياري، وسبال مع لاتسيو.