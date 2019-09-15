تحدث عنها الرئيس فى مؤتمر الشباب.. كل ما تريد معرفته عن جامعة الملك سلمان

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب الوطني بنسخته الثامنة عن اعزم الدولة المصرية على افتتاح عدد من الجامعات الجديدة خلال الفترة المقبلة ، ومنها جامعة الملك سلمان.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 8 معلومات عن جامعة الملك سلمان:



* تستعد الجامعة لافتتاح ثلاث كليات فيها للدراسة في شهر أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، وهي علوم البحار والصناعات والسياحة والفنادق والألسن والزراعة والطب البيطري.



* سيتم الانتهاء من باقي الأعمال بالجامعة بمدينتي رأس سدر وطور سيناء على أن يتم افتتاحها أبريل 2020 مع احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء.



* جامعة الملك سلمان أحد المشروعات البارزة التي يجري تنفيذها في مدخل مدينة طور سيناء، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء.



* هي أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، يمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.



* تضم المرحلة الأولى للمشروع 7 كليات في المدن الثلاث، هي 3 كليات في مدينة الطور على مساحة 205 أفدنة، وهي الفرع الرئيس للجامعة، وتضم كليات الهندسة، وعلوم المياه والبحار، والصناعات التكنولوجية، إضافة إلى مبنى الإدارة، و20 مبنى لسكن الطلبة والطالبات، ومبانٍ لسكن الأساتذة، ومكتبة مركزية وقاعة مؤتمرات، ومنشآت رياضية وملاعب ومبانٍ خدمية.



* تضم المرحلة الأولى كليتين في فرع رأس سدر على مساحة 70 فدانًا، هما كليتا الزراعات الخاصة، والعلوم المالية والإدارية، إضافة إلى 8 مبانٍ لسكن الطلبة والطالبات، وسكن للأساتذة، ومسجد، ومكتبة، وملاعب، ومنشآت رياضية، ومبانٍ مساعدة لكلية الزراعة، ومبنى الإدارة، ومبان خدمية.



* أما فرع شرم الشيخ، فيضم كليات (الألسن واللغات، والسياحة والفنادق، وقسم هندسة العمارة) إضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، و6 مبان لسكن الطلاب، ومكتبة مركزية، ومنشآت رياضية، ومسجد، ومبانٍ خدمية كمرحلة أولى.



* المرحلة الثانية لمشروع جامعة الملك سلمان، فمن المقرر أن تضم 4 كليات، منها 3 كليات في مدينة الطور، هي الصيدلة، والطب، والتمريض، إضافة إلى مستشفى تعليمي بسعة 200 سرير، هذا إلى جانب كلية علوم المجتمع في مدينة رأس سدر.