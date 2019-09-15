ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس هيئة الانتخابات التونسية يكشف حقيقة شراء أصوات ناخبين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:25 م
نبيل بافون رئيس الهيئة
نبيل بافون رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس
شيماء مصطفى
علق رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بافون، اليوم الأحد، على الشائعات التي تفيد بشراء أصوات عدد من الناخبين، قائلا :"إنه لم يثبت وقوع عمليات شراء أصوات الناخبين".

وأوضح نبيل بافون في لقاء مع شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، أنه لم يثبت شراء أصوات من قبل المرشحين، مشيرا إلى أنه "لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة".

وحول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، قال نبيل بافون: "الجولة الثانية ستكون إما في 29 سبتمبر أو 6 أكتوبر إذا حصلت طعون في الدور الأول، أو 13 أكتوبر في حال تسجيل حالات استئناف".

وكانت مراكز الاقتراع في تونس قد فتحت أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين لاختيار رئيس للجمهورية، في انتخابات مبكرة غير مسبوقة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية يكشف عن أبرز المرشحين للرئاسة

نبيل القروي يطلق حملته الانتخابية.. حلم الوصول إلى قصر قرطاج يبدأ من السجن

بدء التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية التونسية

قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية.. صمت انتخابي في تونس وانسحاب مرشحين

تونس تنتخب.. الجالية التونسية فى القاهرة تدلى بصوتها فى ثانى أيام التصويت

تونسيات من أمام مقر سفارتهن بالقاهرة: مصر بلدنا الثاني امتزجنا بشعبه

ترشيحاتنا

بعد هدفه في مرمى كانو سبورت.. رقم تاريخي لـ وليد سليمان مع الأهلي

أول تعليق من قفشة عقب فوز الأهلي على كانو سبورت

أضحكنا جميعا وبكى بمفرده.. إسماعيل يس فنان أدارت له الدنيا وجهها |نوستالجيا

مستعدون لحرب شاملة.. إيران تهدد أمريكا بضربات في الإمارات وقطر وبحر عمان

بعد نجاته من الموت.. عاصي الحلاني يخرج عن صمته

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة وليد ازارو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور