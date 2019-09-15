رئيس هيئة الانتخابات التونسية يكشف حقيقة شراء أصوات ناخبين

علق رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بافون، اليوم الأحد، على الشائعات التي تفيد بشراء أصوات عدد من الناخبين، قائلا :"إنه لم يثبت وقوع عمليات شراء أصوات الناخبين".



وأوضح نبيل بافون في لقاء مع شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، أنه لم يثبت شراء أصوات من قبل المرشحين، مشيرا إلى أنه "لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة".



وحول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، قال نبيل بافون: "الجولة الثانية ستكون إما في 29 سبتمبر أو 6 أكتوبر إذا حصلت طعون في الدور الأول، أو 13 أكتوبر في حال تسجيل حالات استئناف".



وكانت مراكز الاقتراع في تونس قد فتحت أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين لاختيار رئيس للجمهورية، في انتخابات مبكرة غير مسبوقة.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس.