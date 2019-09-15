بعد حكم حبسه.. سارة نخلة لـ طليقها احمد عبد الله: لا تلعب مع فتاة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها بعد حكم حبس طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده.وكتبت سارة نخلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: "لاتلعب الالعاب مع فتاة يمكن ان تلعب بشكل افضل"يذكر ان محكمة جنح أكتوبر، قضت امس السبت، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.شاركت الفنانة سارة نخلة خلال السباق الرمضانى الماضي في مسلسل حكايتي وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.