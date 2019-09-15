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الأرز مقابل القمامة في هذه القرية الفلبينية.. شاهد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:32 م
نفايات
نفايات
شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرا عن قرية بينان في الفلبين التى تتصدى لآفة النفايات البلاستيكية بعرضها الأرز على السكان مقابل قمامتهم.

وكشف التقرير عن محاولة قرية بينان في الفلبين التصدي لآفة النفايات البلاستيكية بعرضها الأرز على السكان مقابل قمامتهم.

ويمكن لسكان قرية بينان الواقعة خارج العاصمة مانيلا الحصول على كيلوجرام من الأرز، السلعة الغذائية الرئيسية في الفلبين مقابل كل كيلو من النفايات البلاستيكية، التي يتم تسليمها للحكومة للتخلص منها بالطريقة السليمة أو لإعادة تدويرها.

ويتراوح سعر الكيلوجرام من الأرز بين 30 و40 بيزو (0.70 دولار)، وهو سعر مرتفع في بلد اقتصاده سريع النمو لكن معدلات الفقر فيه مرتفعة في الريف والمدن ،ويعيش خمس السكان، البالغ عددهم 107 ملايين نسمة، تحت خط الفقر ويقل الاستهلاك الشهري عن 241 دولارا للفرد.

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