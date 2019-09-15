الزمالك يخوض مرانه اليوم في حديقة بالسنغال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في حديقة فندق الإقامة بالسنغال في السابعة مساء اليوم وذلك بعد مواجهة فريق جينراسيون فوت أمس.



تغادر بعثة الفريق، السنغال في الثانية صباح غد الاثنين في طريق العودة للقاهرة على الخطوط المغربية.



وتمكث البعثة في مطار كازبلانكا أربع ساعات ترانزيت بعدها يغادر الفريق الى القاهرة ليصل في الرابعة عصر الاثنين.