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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتلقى دعوة من محمد بن راشد لحضور اجتماعات منتدى الإعلام العربى

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:23 م
صدى البلد
محمود مطاوع
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، منى غانم المرى، مدير عام المكتب الإعلامى لحكومة دبى، وحضر اللقاء السفير جمعة مبارك سفير الإمارات العربية المتحدة فى مصر.

وخلال اللقاء، سلمت "المرى" خطاب الدعوة الموجه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، إلى الدكتور مصطفى مدبولى لحضور اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربى فى مارس القادم.

وأشادت مبعوثة حاكم دبى بالعلاقات المصرية الإماراتية، مؤكدة أنها أصبحت نموذجًا للعلاقات العربية - العربية، كما أنها شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة جمهورية مصر العربية.

وأضافت ان اختيار الدكتور مصطفى مدبولى للمشاركة كمتحدث رئيس فى المنتدى يأتى فى إطار التقدير للنجاحات التى حققها فى كل المناصب الحكومية التى تولاها.

وطلب مدبولى نقل تحياته وشكره للشيخ محمد بن راشد، مشيدًا بما يربط شعبى مصر والإمارات من علاقات أخوية انعكست على حجم التنسيق والتعاون الفريد بين البلدين.

كما أعرب عن تمنياته لشعب الإمارات الشقيق باستمرار الرخاء والازدهار.

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