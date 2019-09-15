موعد وملعب مباراة العودة بين الزمالك و جينيراسيون فى دوري أبطال أفريقيا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تحديد ملعب بتروسبورت لإقامة مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.





وينتظر مجلس إدارة الزمالك الموافقات الأمنية على إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.





وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذي أقيم بالأمس في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف في لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.



