ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد وملعب مباراة العودة بين الزمالك و جينيراسيون فى دوري أبطال أفريقيا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:28 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تحديد ملعب بتروسبورت لإقامة مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

وينتظر مجلس إدارة الزمالك الموافقات الأمنية على إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذي أقيم بالأمس في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف في لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة في الخامسة مساء غد، الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الذهاب بين الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالى فى دورى ابطال افريقيا

جهاز الزمالك يدرس بالفيديو جينيراسيون فوت السنغالي قبل مواجهته بـ دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يسافر إلي السنغال للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا ..الأربعاء

ميتشو يقرر سفر الزمالك إلى السنغال قبل مباراة جينيرشيون فوت بـ 3 أيام

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بصورة من حفل زفافها .. إسراء عبد الفتاح تهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

ما هو التشخيص.. مدحت العدل يعترض على مبلغ علاج مؤمن زكريا الضخم

بـ الكت.. بوسى تتجول في شوارع العاصمة البريطانية ليلا.. صور

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

أحمد عبدالله محمود وسارة نخلة.. من الحب والزواج إلى الحبس عامين .. القصة كاملة

بعد الهجوم الإرهابي.. خطة سعودية لاستعادة إنتاج أرامكو النفطي في هذا الموعد

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

قبلة حياة لـ حسن شحاتة.. لماذا تأخر اتحاد الكرة في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

ملحمة وفاء.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف له.. فيديو

جورديولا يسخر من تصدر ليفربول لـ الدوري الإنجليزي بتعليق كوميدي.. ماذا قال؟

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

ميتشو VS فايلر.. شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك بعد الهزيمة الافريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالخضار.. 7 وصفات رائعة أبرزها المقلية

جنة في قلب العاصمة.. شاهد سور مجرى العيون وبحيرة عين الحياة بعد التطوير

سعر ومواصفات أسرع وأغلى سيارة في العالم .. صور