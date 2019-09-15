انتخابات تونس.. أول تعليق من المرشح قيس سعيد بعد تقدمه





وأوضح الشعب التونسي يطمح إلى مستقبل أفضل، قائلا ''المهم أن نتحمل المسؤولية جميعا بروح المواطنة لأنّ التونسي يسعى إلى تحقيق الحرية والكرامة''.

وتابع '' سننتظر النتائج الأولية التي ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات''.

كانت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التونسية التي أجرتها مؤسسة ''سيجما كونساي'' وإذاعة "موزاييك" كشفت عن تصدر المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي نسب التصويت في الدور الأول للرئاسية، وفق التقديرات الأولية.



وبحسب الإذاعة فإن قيس سعيد حصل على أعلى نسبة أصوات قدّرت بـ19.5%، يليه المرشح نبيل القروي المسجون الذي حصل على نسبة 15.5% من الأصوات. كانت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التونسية التي أجرتها مؤسسة ''سيجما كونساي'' وإذاعة "موزاييك" كشفت عن تصدر المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي نسب التصويت في الدور الأول للرئاسية، وفق التقديرات الأولية.وبحسب الإذاعة فإن قيس سعيد حصل على أعلى نسبة أصوات قدّرت بـ19.5%، يليه المرشح نبيل القروي المسجون الذي حصل على نسبة 15.5% من الأصوات.

قال قيس سعيد المرشح في انتخابات الرئاسة بتونس اليوم الأحد إن استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم تشير إلى تقدمه بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.وأضاف أستاذ القانون المحافظ أن فوزه يلقى مسؤولية كبيرة لتحويل الإحباط إلى أمل وهو يمثل خطوة جديدة في تاريخ تونس فهو كثورة جديدة.