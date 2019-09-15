من الكيميائي إلى الكيتو.. تعرف على أضرار الريجيم المفجعة



- تصبح رائحة فم متبع نظام الكيتو كريهة.

- يضر بالكلى والقلب، حيث يقوم الجسم بفقدان السوائل والصوديوم والبوتاسيوم والماغنسيوم، وهذ يؤدي إلى الجفاف وتكوين حصوات على الكلى، كما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

- يؤدي إلى مرض النقرس بسبب تناول كميات كبيرة من البروتينات.

- بالنسبة للسيدات تصبح الدورة الشهرة مضطربة وغير منتظمة.

- اضطراب في النوم.

- تقليل كثافة العظام.

- يتسبب انخفاض نسبة الكربوهيدرات في الجسم إلى ضعف الرغبة الجنسية.







- تصاب البشرة بالجفاف نتيجة تجاهل شرب الماء والسوائل بكثرة.

- تكوين حصوات على المرارة والكلى وتحديدًا عند الأشخاص الذين يفقدون أوزان كبيرة في وقت قصير.

- الصداع المستمر.

- الشعور بالغثيان.

- الإحساس بالتعب والإرهاق دائمًا.

- الدوار والدوخة.

- عدم انتظام الدورة الشهرية عند السيدات.

- سقوط الشعر بغزارة.

- تقل نسبة العضلات في الجسم.

- انخفاض ضغط الدم.

- ارتفاع نسبة السكر في الجسم نتيجة تناول الفواكه على مدار 3 أيام متواصلة.

- مشكلات في الجهاز الهضمي بسبب تناول الخضراوات لمدة 3 ايام متواصلة.



أ

- عند ترك هذا النظام يعود الوزن المفقود في وقت سريع بل الضعف.

- تسمم الجهاز العصبي بسبب كثر الحمضيات في الجسم.

- الوقوع في الأزمات القلبية والصحية بسبب الكوليسترول والدهون.

- يتسبب في خلل بعضلات القلب وهذا يؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

- تعب الكلى بسبب البروتينات الكثيرة، وكذلك كثرة البروتين الحيواني يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

- ترهلات وجفاف بالجلد.

- اضطراب في معدلات ضغط الدم.

- يحدث سقوط للشعر، كما أنه يؤثر على فروة الرأس.

- يسبب قصور في وظائف الكبد.

- قلة التركيز وضعف العضلات والشعور المستمر بالوهن والضعف.

- انخفاض نسبة البوتاسيوم والصوديوم يتسببان في اضطرابات بالقلب. ضرار الريجيم الثلاثي

يعتمد الريجيم الثلاثي على تناول صنف واحد من الطعام لمدة 3 أيام،، دون التنوع في الأكل، لذلك يؤدي هذا النظام إلى حدوث اضرار عدة، فـ اضرار الرجيم الثلاثي هي:- تصاب البشرة بالجفاف نتيجة تجاهل شرب الماء والسوائل بكثرة.- تكوين حصوات على المرارة والكلى وتحديدًا عند الأشخاص الذين يفقدون أوزان كبيرة في وقت قصير.- الصداع المستمر.- الشعور بالغثيان.- الإحساس بالتعب والإرهاق دائمًا.- الدوار والدوخة.- عدم انتظام الدورة الشهرية عند السيدات.- سقوط الشعر بغزارة.- تقل نسبة العضلات في الجسم.- انخفاض ضغط الدم.- ارتفاع نسبة السكر في الجسم نتيجة تناول الفواكه على مدار 3 أيام متواصلة.- مشكلات في الجهاز الهضمي بسبب تناول الخضراوات لمدة 3 ايام متواصلة. ضرار نظام الريجيم الكيميائي

يقوم نظام الريجيم الكيميائي على تقليل نسبة الدهون تمامًا مع تناول صنف واحد من الطعام على مدار يوم كامل، ويسبب ذلك أضرار جسيمة للجسم والصحة، فـ أضرار الريجيم الكيميائي هي:- عند ترك هذا النظام يعود الوزن المفقود في وقت سريع بل الضعف.- تسمم الجهاز العصبي بسبب كثر الحمضيات في الجسم.- الوقوع في الأزمات القلبية والصحية بسبب الكوليسترول والدهون.- يتسبب في خلل بعضلات القلب وهذا يؤدي إلى الوفاة المفاجئة.- تعب الكلى بسبب البروتينات الكثيرة، وكذلك كثرة البروتين الحيواني يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.- ترهلات وجفاف بالجلد.- اضطراب في معدلات ضغط الدم.- يحدث سقوط للشعر، كما أنه يؤثر على فروة الرأس.- يسبب قصور في وظائف الكبد.- قلة التركيز وضعف العضلات والشعور المستمر بالوهن والضعف.- انخفاض نسبة البوتاسيوم والصوديوم يتسببان في اضطرابات بالقلب.



لا يختلف الريجيم القاسي كثيرًا عن الأنظمة الغذائية الأخرى فهو يقوم على حرمان الجسم من الطعام بشكل كبير وكذلك الاعتماد على نوع أو نوعين فقط من الأطعمة لفترات من الوقت، ولهذا تأثير على الجسم، فـ اضرار الرجيم القاسي هي:

- ينتج عن الرجيم القاسي انخفاض في عمليات البناء والعمليات الكيميائية بالجسم وهذا يؤثر على الجسم بشكل كبير.

- الإحساس الدائم بالإعياء ونقص في الفيتامينات المهمة بالجسم مثل الحديد وبالتالي يصاب متبع الرجيم بالأنيميا.

- يتبعه تكسير في الأظافر ونقص في حجم العضلات وسقوط الشعر، نتيجة نقص البروتين.

- تشنجات بالجسد واضطرابات في القلب بسبب نقص نسبة الماغنسيوم التي يحصل عليها الجسم.

- نقص فيتامين أ يؤدي لضعف جهاز المناعة، وتلف في العين.

- تقشر الجلد.

- تقليل الخصوبة عند السيدات بسبب حدوث اضطراب في هرمون الاستروجين.

- الإصابة بالمرض وتحديدًا الأمراض المعدية.

- الصداع شبه المستمر.

- الإمساك وفي بعض الأحيان يصاب الأشخاص بالإسهال الشديد.

- فقدان العظام.

أ

- يتسبب الريجيم في تشوهات جسدية وعقلية للجنين بسبب نقص حمض الفوليك.

- نقص السكريات والنشويات والسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.

- يولد الجنين بنحافة شديدة.

- سيعاني الجنين بعد الولادة من اضطراب في وضعه الصحي.

- تزيد نسبة فرص الأجنة بإصابتهم بالسكري والوزن الزائد.



أ

- ضعف بجهاز المناعة وبالتالي يضعف الجسم عن مقاومة أي مرض.

- تلف وسقوط الشعر.

- زيادة الهالات السوداء حول العين.

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- ضعف التركيز و الاستيعاب.

- ترهلات الجلد والتجاعيد.

- زيادة فرص الإصابة بمرض النقرس.

- فقدان عناصر وفيتامينات في الجسم.

- الإصابة بمرض فقر الدم "الأنيميا".

- جفاف البشرة وفقدان رونقها.

- في بعض الأحيان يتسبب الرجيم في اكتئاب للفتيات.

- ضعف الرؤية واحمرار بالعينين.

- الرجيم المتقطع يسبب في تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.

أ

- الرجيم الخاطئ أو القاسي يتسبب في فقر الدم "الأنيميا".

- التعرض للإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب، وكذلك الإصابة بالأزمات القلبية.

- ظهور الترهلات والسليويت.

- نقصان الوزن بشكل مفاجئ يساعد على الإصابة بالسرطانات المختلفة لدى الرجال.

- وهن العظام وضعفها، وكذلك ضعف العضلات.

- قلة الخصوبة لدى الرجال وهذا يؤثر على فرص الإنجاب.

- ضعف جهاز المناعة.



اضرار الريجيم القاسي

لا يختلف الريجيم القاسي كثيرًا عن الأنظمة الغذائية الأخرى فهو يقوم على حرمان الجسم من الطعام بشكل كبير وكذلك الاعتماد على نوع أو نوعين فقط من الأطعمة لفترات من الوقت، ولهذا تأثير على الجسم، فـ اضرار الرجيم القاسي هي:- ينتج عن الرجيم القاسي انخفاض في عمليات البناء والعمليات الكيميائية بالجسم وهذا يؤثر على الجسم بشكل كبير.- الإحساس الدائم بالإعياء ونقص في الفيتامينات المهمة بالجسم مثل الحديد وبالتالي يصاب متبع الرجيم بالأنيميا.- يتبعه تكسير في الأظافر ونقص في حجم العضلات وسقوط الشعر، نتيجة نقص البروتين.- تشنجات بالجسد واضطرابات في القلب بسبب نقص نسبة الماغنسيوم التي يحصل عليها الجسم.- نقص فيتامين أ يؤدي لضعف جهاز المناعة، وتلف في العين.- تقشر الجلد.- تقليل الخصوبة عند السيدات بسبب حدوث اضطراب في هرمون الاستروجين.- الإصابة بالمرض وتحديدًا الأمراض المعدية.- الصداع شبه المستمر.- الإمساك وفي بعض الأحيان يصاب الأشخاص بالإسهال الشديد.- فقدان العظام. ضرار الريجيم للحامل

تقوم السيدات الحوامل بعمل ريجيم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في وزنهن الذي يزيد بشكل كبير وسريع، ولكن لذلك اضرار تنعكس عليهن وعلى الأجنة، فـ اضرار الريجيم للحامل هي:- يتسبب الريجيم في تشوهات جسدية وعقلية للجنين بسبب نقص حمض الفوليك.- نقص السكريات والنشويات والسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.- يولد الجنين بنحافة شديدة.- سيعاني الجنين بعد الولادة من اضطراب في وضعه الصحي.- تزيد نسبة فرص الأجنة بإصابتهم بالسكري والوزن الزائد. ضرار الريجيم للمراهقات

ترغب المراهقات في إتباع حميات غذائية لإنقاص الوزن وبالتالي تؤدي بعض الأنظمة إلى الإضرار بصحتهن، فـ اضرار الرجيم للمراهقات هو:- ضعف بجهاز المناعة وبالتالي يضعف الجسم عن مقاومة أي مرض.- تلف وسقوط الشعر.- زيادة الهالات السوداء حول العين.- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.- عدم انتظام ضربات القلب.- ضعف التركيز و الاستيعاب.- ترهلات الجلد والتجاعيد.- زيادة فرص الإصابة بمرض النقرس.- فقدان عناصر وفيتامينات في الجسم.- الإصابة بمرض فقر الدم "الأنيميا".- جفاف البشرة وفقدان رونقها.- في بعض الأحيان يتسبب الرجيم في اكتئاب للفتيات.- ضعف الرؤية واحمرار بالعينين.- الرجيم المتقطع يسبب في تكوين الخلايا السرطانية بالجسم. ضرار الريجيم القاسي للرجال

يهدف بعض الرجال لإنقاص وزنهم حتى يصبح قوامه مشدود ومفتول العضلات، ولكن في أثناء رحلة الحصول على الجسم المتناسق، يتعرض لأضرار، فـ اضرار الريجيم للرجال هي :- الرجيم الخاطئ أو القاسي يتسبب في فقر الدم "الأنيميا".- التعرض للإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب، وكذلك الإصابة بالأزمات القلبية.- ظهور الترهلات والسليويت.- نقصان الوزن بشكل مفاجئ يساعد على الإصابة بالسرطانات المختلفة لدى الرجال.- وهن العظام وضعفها، وكذلك ضعف العضلات.- قلة الخصوبة لدى الرجال وهذا يؤثر على فرص الإنجاب.- ضعف جهاز المناعة.