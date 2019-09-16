بالأقمار الصناعية.. واشنطن تكشف عن تفاصيل جديدة للهجوم على معملي أرامكو.. صور

نشرت واشنطن، اليوم الاثنين، صورا جوية التقطت بالأقمار الاصطناعية قالت إنها لأعمدة دخان لمنشأتي بقيق وخريص النفطيتين في السعودية واللتان استهدفتا بطائرات مسيرة.



ووفقا لموقع قناة العربية، قال مسؤولون أمريكيون: إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران.



وأوضحوا أن المعلومات تشير إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضا أن الهجوم استهدف 17 موقعا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ"أرامكو".



وقد تبنت جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية التابعة لأرامكو في منطقتي بقيق وخريص.



وأدى استهداف معملين لشركة أرامكو السعودية شرق المملكة، إلى وقف نصف صادرات النفط السعودية وبالتالي توجيه ضربة للاقتصاد العالمي.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد: إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.



وأضاف ترامب على تويتر "استنادا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".



وفي وقت سابق، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.