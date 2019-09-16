ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالأقمار الصناعية.. واشنطن تكشف عن تفاصيل جديدة للهجوم على معملي أرامكو.. صور

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
الهجوم على معملي
الهجوم على معملي أرامكو
دعاء أبوهشيمة
نشرت واشنطن، اليوم الاثنين، صورا جوية التقطت بالأقمار الاصطناعية قالت إنها لأعمدة دخان لمنشأتي بقيق وخريص النفطيتين في السعودية واللتان استهدفتا بطائرات مسيرة.

ووفقا لموقع قناة العربية، قال مسؤولون أمريكيون: إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران.

وأوضحوا أن المعلومات تشير إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضا أن الهجوم استهدف 17 موقعا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ"أرامكو".

وقد تبنت جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية التابعة لأرامكو في منطقتي بقيق وخريص.

وأدى استهداف معملين لشركة أرامكو السعودية شرق المملكة، إلى وقف نصف صادرات النفط السعودية وبالتالي توجيه ضربة للاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد: إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وأضاف ترامب على تويتر "استنادا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".

وفي وقت سابق، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.
بالأقمار الصناعية.. واشنطن تكشف عن تفاصيل جديدة للهجوم على معملي أرامكو.. صور
بالأقمار الصناعية.. واشنطن تكشف عن تفاصيل جديدة للهجوم على معملي أرامكو.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيق بخير.. التفاصيل الكاملة لـ حريق أرامكو السعودية.. الحوثيون يعلنون مسئوليتهم ويعترفون: لنا جواسيس.. فيديو

حريق أرامكو .. عملاق النفط السعودى هدف الإرهابيين الحوثيين .. القصة كاملة

إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو في بقيق.. مصر والأردن تدينان استهداف أمن المملكة.. الإمارات تؤكد أن تهديد أمن السعودية تهديدا لاستقرارها.. وبريطانيا تحذر الحوثيين

الفرح فى المصائب شعار قطر.. الجزيرة الإرهابية تحتفي بهجوم آرامكو.. طوارئ أرامكو السعودية تنجح في التصدي للحرائق في معاملها.. والطاقة الأمريكية: مستعدون لاستخدام الاحتياطى النفطى الطارئ

بعد استهداف أرامكو.. مصدر: عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل تستغرق أسابيع

بـ التضامن التام مع السعودية.. فرنسا تجرم هجوم بقيق وحريق ارامكو

ترشيحاتنا

تراجع مستمر .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 في مصر

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني

اتحاد الكرة ينتظر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لحسم ودية البرازيل

أكره السفالة والتطاول.. منتج مصري شهير يهاجم محمد علي

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

سباق للجمال وضأن على نار الطبيعة .. ما لا تعرفه عن تقاليد أفراح البدو في سيناء