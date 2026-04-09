معتمد جمال: جمهور الزمالك لاعب أساسي وأبناء النادي سيحصلون على فرص

أكد معتمد جمال، مدرب فريق الزمالك، في تصريحات تلفزيونية على أهمية الدفع بلاعبي ناشئي النادي في المباريات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الفريق عمل خلال الفترة الأخيرة على تجهيز أكبر عدد من أبناء النادي للمشاركة في المباريات الرسمية لتعويض النقص الذي شهدته فرق الشباب خلال السنوات الماضية.

وأضاف جمال: "عبدالله السعيد أكبر لاعب في الفريق، لكن كثيرون لا يعلمون أنني كنت مدربه في 2003، أي منذ 23 سنة، ونحن تربطنا علاقة قوية منذ ذلك الحين."

وأشار إلى الدور الكبير لجمهور الزمالك في تحفيز اللاعبين: “بالنسبة لي، جمهور الزمالك هو اللاعب رقم واحد، وتأثيره كبير على اللاعبين. وفي مباريات كثيرة، وجودهم كان سببًا رئيسيًا في الفوز، وأهم شيء بالنسبة لي أن يغادر الجمهور المدرجات وهو فرحان.”