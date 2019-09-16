ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لتطبيق التحول الرقمي.. استحداث قسم لنظم المعلومات بالوحدات الحكومية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك عقب استطلاع رأي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروع القرار وذلك باعتبار أن الوزارة هى المسئولة عن تقديم الدعم الفني لهذا التقسيم، وحدد القرار اختصاصات التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي في الوحدات المنتقلة للعامصة الإدارية.

ويأتي هذا الاستحداث تلبية لقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، وفي إطار جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ .

ووفقا لبيان الجهاز اليوم فإن هذا التقسيم التنظيمي المختص بنظم المعلومات والتحول الرقمي يهدف إلي تجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة وأعمالها وأنشطتها وخدماتها وتوفيرها في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها بما يساهم في قيام الوحدة بأعمالها بكفاءة وفعالية.

ويتولى التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي ممارسة عدة اختصاصات منها وضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي للوحدة بالمشاركة مع كافة التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوحدة وعرضها على السلطة المختصة، وضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق المستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة لأعمال وخدمات الوحدة، وأيضًا توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الوحدة وتطوير وتوفير وصيانة وتحديث وتأمين النظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لجميع مجالات عمل الوحدة.

ووفقا للقرار ينبغي على كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو هيئة عامة ووحدة محلية إتخاذ الاجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة أو الوكيل الدائم أو السكرتير العام أو الأمين العام بحسب الاحوال.

ويتكون التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي من ثلاثة تقسيمات تنظيمية فرعية وهي : التقسيم التنظيمي الفرعي للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، التقسيم التنظيمي الفرعي للنظم والتطبيقات والدعم الفني، التقسيم التنظيمي الفرعي للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، وأوضح القرار اختصاصات كل منها بالتفصيل.

ووضع القرار شرط في من يشغل إحدى الوظائف بالتقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التي تحددها الوزارة المعنية بالدعم الفني.

وبناء على هذا القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير او استحداث التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي وتقسيماته الفرعية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قد أرسل القرار إلي هيئة المطابع الأميرية لنشره في جريدة الوقائع المصرية، كما تم إرساله لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط تعقد الاجتماع الثالث للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري

التنظيم والإدارة يستحدث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة

التنظيم والإدارة ينتهي من مشروع قرار استحداث تقسيم لنظم المعلومات

صالح الشيخ: التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية يساعد في التنبؤ بالمخاطر

تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في القليوبية

ترشيحاتنا

تعرف على 6 كلمات يحب الله تعالى سماعها من عبده الساجد

هبوسه وأحضنه.. مرتضى منصور يتحدث عن مواجهة الخطيب في السوبر.. فيديو

أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور

وادلع يا عريس يا أبو لاسة نايلون.. في عيد ميلادها شاهد كيف أصبح شكل ليلى نظمي

في وضع تلبس.. تفاصيل ضبط 4 أشخاص يمارسون الرذيلة في كمباوند بالغردقة

نبات مهمل.. له معفول كالسحر في علاج الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممشى سياحي ومرسى ومناطق ترفيه وفندق .. اعرف خطة الدولة لتطوير سور مجرى العيون

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

لكل اسم حكاية.. شاطئ الغرام قبلة المصطافين بعد مغازلة ليلى مراد له.. صور