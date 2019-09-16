بالأرقام الرسمية.. فشل أردوغان يتسبب في تدهور جديد للاقتصاد التركي

لا تزال سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواصل الهبوط باقتصاد البلاد وهو ما تكشفه يوما بعد آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية.



حيث أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13 بالمئة في الفترة من مايو إلى يوليو من 12.8 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما تواصل العملة المحلية، الليرة، تراجعها، حيث فقدت أكثر من 30 بالمئة من قيمتها خلال السنوات الثلاثة الماضية.



وكشفت البيانات أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي زاد إلى 15.3 بالمئة في نفس الفترة من 15 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.



وارتفع معدل البطالة إلى 14.7 بالمئة في الفترة من ديسمبر إلى فبراير شباط وهو أعلى مستوياته في عشر سنوات. وفي الفترة من مايو إلى يوليو من العام الماضي، بلغ معدل البطالة 10.2 بالمئة.