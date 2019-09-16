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تعليم

عجز فى مدرسين رياض الأطفال بتجريبي الغردقة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:44 م
عجز فى مدرسين رياض
عجز فى مدرسين رياض الاطفال بتجريبى الغردقة
إبراهيم جادالله
انتابت حالة من الغضب أولياء الأمور مع بداية العام الدراسى بالغردقة وذلك بسبب العجز الشديد فى مدرسي رياض الأطفال والزحام الشديد الذى تشهده فصول المدارس التجريبى بالغردقة فى ظل إقبال من أهالى الغردقة عليها. 

ولا يتناسب حجم المدارس التى تم إنشاؤها مع الزيادة المستمرة فى عدد سكان البحر الأحمر وبالأخص مدينة الغردقة الجاذبة للسكان من مختلف انحاء الجمهورية الأمر الذى يتسبب فى بلبلة ومشاكل سواء فى قبول التلاميذ أو التحويلات، وضاعف من تلك الأزمة نظام القبول الذى يعتمد على أولوية السن الأكبر دون النظر للموقع الجغرافى أو أى ضوابط ومعايير أخرى.

يقول الدكتور خميس جمعة ولى أمر أحد الطلاب بامدرسة الجوهرة التجريبى أنه فوجئ فى اول يوم للدراسة انه لا يوجد مدرسين للتدريس فى الفصل الذى سيدرس به نجله بمرحلة فى رياض الاطفالkg2 وحينما قام بالاتصال بمديرة التربية والتعليم أبلغته بأن هناك عجز فى هيئة التدريس ولا يوجد مدرسيين بالشكل الكافى وسيتم ضم الطلاب فى فصول واحدة والأمر الذى تسبب فى زحام بين الطلاب .

محمود عبدالله ولى أمر طالب يؤكد ان نظام التجريبيات بالبحر الأحمر يشهد حالة من الارتباك الشديد فعجز هيئة التدريس وقلة المدرسين بجانب الغاء مادة الالمانى لقلة مدرسين الالمانى كلها مشاكل لم تجد حل بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر وهناك حالة من التخبط فى القرارات أدت الى هذا الوضع مطالبا بفتح باب التعاينات ولو بالعقود لسد عجز المدرسين والاتجاه الى بناء مدارس تجريبى جديدة في أعداد الطلاب داخل الفصول كثيرة جدا مما يؤثر على قدرة الطالب على الاستيعاب وعلى قدرة المدرس على الشرح.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر رفض ذكر اسمه أن هناك عجز فى مدرسين رياض الاطفال وانه تم اتخاذ قرار بضم الطلاب وجمعهم فى فصول وتم توفير مدرسة للطلاب بمدرسة الجوهرة التجريبى والتى تشهد عجزا؛ مؤكدا أن هناك زيادة سنويا فى أعداد الطلاب المتقدمين للمدارس التجربيى .

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