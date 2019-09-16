60 وظيفة جديدة بكلية الطب جامعة حلوان.. تعرف عليها

أعلنت كلية الطب جامعة حلوان عن حاجتها لأطباء جدد بها، بنظام الإعارة من الجهة التى تم تكليفهم عليها لمدة عام قابل للتجديد لمدة ثلاث سنوات، لتشغيل مستشفيات الجامعة في عدد من التخصصات.



وأوضحت كلية الطب أن عدد الأطباء المطلوبين هم 60 طبيبا، وتم وضع عدة شروط للقبول في الوظائف على النحو التالي:



1- أن يكون الطبيب مصري الجنسية



2- خريجو كليات الطب بالجامعات الحكومية بتقدير عام جيد على الأقل في البكالوريوس، وتقدير جيد جدا في مادة التخصص.

ألا يكون قد مضى على تاريخ الحصول على البكالوريوس أكثر من 36 شهرا.



3- يتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس المجموع التراكمي الأصلي بدون حساب أي رفع للدرجات.



4- لا يعتبر التعيين في وظيفة طبيب مقيم مؤهلا للتعيين في وظائف معاوني هيئة التدريس.



جدير بالذكر أن باب التقدم للوظائف مفتوح لمدة 15 يوما على بوابة الوظائف الحكومية والموقع الإلكتروني للجامعة.

