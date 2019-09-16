اخبار التعليم .. 60 وظيفة بكلية طب حلوان.. التعليم العالى تشارك بمنتدى الابتكار الفنى.. وتجارة عين شمس تنهى استعدادات العام الجديد

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الاثنين، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :