اخبار التعليم .. 60 وظيفة بكلية طب حلوان.. التعليم العالى تشارك بمنتدى الابتكار الفنى.. وتجارة عين شمس تنهى استعدادات العام الجديد

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الاثنين، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
60 وظيفة جديدة بكلية الطب جامعة حلوان.. تعرف عليها
الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأزهر 2019
التعليم العالي تشارك بـ منتدى الابتكار التقني في التعليم بسلطنة عمان
عجز فى مدرسين رياض الأطفال بتجريبي الغردقة
بحد أدنى 170 درجة .. فتح فصول ثانوي عام مسائية في الإسكندرية
فريق طبي بالمستشفى التعليمي بطنطا ينجح في استئصال ورم صعب
القومي للبحوث: اتفاقيات تعاون جديدة مع فرنسا لتحقيق التنمية المستدامة
خفض مجموع القبول بالثانوي العام والرياضي إلى 210 درجات بالمنوفية
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
60 وظيفة جديدة بكلية الطب جامعة حلوان.. تعرف عليها
الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأزهر 2019
التعليم العالي تشارك بـ منتدى الابتكار التقني في التعليم بسلطنة عمان
عجز فى مدرسين رياض الأطفال بتجريبي الغردقة
بحد أدنى 170 درجة .. فتح فصول ثانوي عام مسائية في الإسكندرية
فريق طبي بالمستشفى التعليمي بطنطا ينجح في استئصال ورم صعب
القومي للبحوث: اتفاقيات تعاون جديدة مع فرنسا لتحقيق التنمية المستدامة
خفض مجموع القبول بالثانوي العام والرياضي إلى 210 درجات بالمنوفية