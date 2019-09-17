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أخبار العالم

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات إسرائيل 2019

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:32 ص
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن انتخابات إسرائيل 2019
سمر صالح
افتتح رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي الحنان ملتسار، في تمام الساعة السابعة، صباح اليوم، الثلاثاء، صناديق الاقتراع، لبدء الانتخابات للكنيست الـ 22، وسيتم إغلاق الصناديق في الساعة 10 ليلا.

وستنشر لجنة الانتخابات الإسرائيلية اليوم، 11.163 صندوق اقتراع، في جميع أنحاء البلاد، منها 70 صندوق اقتراع في 656 موقعا للجيش الإسرائيلي، و56 صندوقا بالسجون الجنائية.

وسيتوجه اليوم لصناديق الاقتراع، 6.394.030 ناخب إسرائيلي، من أصحاب حق الاقتراع، للتصويت لصالح 29 قائمة انتخابية حزبية، تتنافس على 120 مقعدا بالكنيست.

ونسبة الحسم هي 3.25% من إجمالي الأصوات، وكل قائمة تحتاج إلى 153 ألف صوت لتجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست، بـ 4 مقاعد على الأقل، ويحتاج كل مرشح إلى 39.2 ألف صوت، ليفوز بعضوية الكنيست.

وكل مقعد بالكنيست نسبته 3.25% من إجمالي الأصوات، أي ما يعادل 30 ألفا و250 صوتا، وإجمالي عدد المقاعد بالكنيست، هو 120 مقعدا، يجب أن يحصل أي حزب على نصف هذه المقاعد + مقعد واحد (61)، من أجل أن يحصل على التفويض لتشكيل الحكومة.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية ستنشر اليوم نحو 19 ألف شرطي، في جميع أرجاء البلاد، للحفاظ على الأمن، وتحسبا لوقوع أي حوادث تعكر سير الانتخابات، في مراكز الاقتراع وحولها.

ويعتبر يوم الانتخابات العامة للكنيست، يوم عطلة رسمية في إسرائيل، وتقدر ميزانية الانتخابات العامة في إسرائيل، بـ 200 مليون شيكل، تتحمل الحكومة الإسرائيلية جزءا كبيرا منها.

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