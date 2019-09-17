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أخبار العالم

الدفاع الروسية: رصد 53 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة الماضية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:38 م
انتهاك الهدنه
انتهاك الهدنه
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 37 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وهي 10 انتهاكات في اللاذقية و10 في حلب و11 في إدلب و6 في حماة.

وأشارت الوزارة ـ في بيان اليوم الثلاثاء ـ إلى أن الجانب التركي في لجنة الهدنة رصد هو الآخر 16 انتهاكا لوقف إطلاق النار، منها 8 في إدلب و4 في حماة وانتهاك واحد في حلب و3 في اللاذقية، ونفذ المركز بشكل عام 2207 عمليات إنسانية.

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