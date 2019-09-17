جلسة خاصة.. الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق المران المسائى للفريق الأحمر، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى السوبر يوم الجمعة القادم.



وحرص الخطيب، على حضور التدريب المسائى للأهلى، الذى يقوده السويسرى رينيه فايلر، من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفنى، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر المحلي.



وطلب الخطيب من اللاعبين التركيز في المباراة وضرورة حصد اللقب لإسعاد الجماهير، ووعدهم بصرف مكافآت في حالة التتويج بالبطولة.



