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أخبار البلد

العربي: المواد الغذائية البرازيلية تمثل 11% من المستهلك في السوق المصري

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:31 م
وزيرة الزراعة البرازيلية
وزيرة الزراعة البرازيلية
محمود نوفل
شاركت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا في منتدى فرص الأعمال والاستثمارات في قطاع الأعمال الزراعية" الذي تم تنظيمه من قبل السفارة بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية المصرية ووزارة التجارة والصناعة المصرية حيث شارك في المنتدى ممثلون حكوميون وبرلمانيون ورجال أعمال من الجانبين البرازيلي والمصري، إضافةً إلى أعضاء من الغرفة التجارية العربية-البرازيلية.

شهد افتتاح المنتدى إلقاء كلمة من قبل الوزيرة تيريزا كريستينا، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إبراهيم العربي، ورئيس الغرفة التجارية العربية-البرازيلية، روبينز حنون.

خلال تأكيدها على قوة التجارة والاستثمارات بين البرازيل ومصر، أشارت الي أن ما تشهده الزراعة البرازيلية من مستوى عالٍ من الإنتاجية والاستدامة، وكذلك إلى أهمية التنوع في قائمة الصادرات الزراعية بين البلدين.

وشدد الدكتور إبراهيم العربي على أهمية البرازيل كمُصدِر للمواد الغذائية، حيث تمثل المواد الغذائية البرازيلية نسبة 11% من المُستهلَك في السوق المصري.

كما أعلن رئيس الغرفة التجارية العربية-البرازيلية عن مبادرة لإنشاء خطوط مباشرة للنقل البحري بين البرازيل والدول العربية. الإجراء الذي يحظى بدعم المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، سوف يتمكن من خفض الأسعار وتحفيز التجارة والاستثمارات بين البرازيل والعالم العربي.

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