ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

محمد صلاح بذكريات الهدف القاتل.. ماذا قدم نجم ليفربول أمام نابولي في 7 مواجهات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:19 م
محمد صلاح ضد نابولي
محمد صلاح ضد نابولي
أحمد سالم
يدخل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام فريق نابولي الإيطالي في مجموعة تضم أيضا سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

محمد صلاح واجه نابولي مرتين خلال الموسم الماضي في دور المجموعات أيضا، واحتاج ليفربول لتسجيل هدف في المباراة الأخيرة بين الفريقين على ملعب الأنفيلد، تكفل به محمد صلاح ليمنح شارة العبور لفريقه.

مواجهة بقميص فيورنتينا 
لعب محمد صلاح لنادي فيورنتينا معارا من تشيلسي حيث لم يكمل معه الموسم، لكنه قدم أداء رائعا مع الفريق قبل الانتقال إلى روما، وخلال تواجده ضمن كتيبة الفيولا خاض محمد صلاح مباراة وحيدة ضد نابولي لكنها انتهت بخسارة قاسية بـ 3 أهداف مقابل لا شيء.

محمد صلاح بقميص روما ضد نابولي 
تمكن محمد صلاح من رد اعتباره أمام نابولي بقميص ذئاب روما في مباراة الإياب في الكالتشيو بهدف من صناعته، وكانت المواجهة الثانية له ضد نابولي بقميص روما بعد مواجهة الذهاب التي انتهت بتعادل الفريقين.
في الموسم 2017 واجه روما نابولي مجددا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، على ملعب نابولي وتمكن روما من تحقيق الفوز، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر.

في مباراة الدور الثاني تمكن نابولي من الرد والفوز على روما في عقر داره بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة شارك خلالها صلاح في 38 دقيقة فقط.

محمد صلاح مع ليفربول ضد نابولي 
التقى محمد صلاح بقميص ليفربول نادي نابولي الإيطالي الموسم الماضي ضمن مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا في مواجهتين، انتهت الأولى لصالح نابولي بهدف نظيف على ملعب سان باولو.

لكن المباراة الأهم في تاريخ مواجهات الفريقين كانت مباراة الإياب، والتي احتاج خلالها ليفربول للفوز ولا بديل عنه للعبور إلى دور الـ 16، وتمكن صلاح من مراوغة كاليدو كوليبالي أفضل مدافع في أوروبا العام الماضي والهروب منه إلى المرمى وتسجيل هدف الصعود، الأغلى في مشوار ليفربول نحو البطولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2020.. سجل محمد صلاح في مواجهات نابولي.. فيديو

بالأرقام .. كل ماقدمه محمد صلاح أمام نابولي قبل موقعة سان باولو

محمد صلاح يخطط لتهديد عرش دروجبا وإيتو مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة نابولي ضد ليفربول في دورى أبطال أوروبا

قبل مباراة نابولي وليفربول .. تعرف على أرقام محمد صلاح ضد الفرق الإيطالية .. فيديو

نابولي ضد ليفربول .. شاهد أهداف محمد صلاح في الفريق الإيطالي .. فيديو

ترشيحاتنا

بـ أغنية فرح ابنتها.. نشوى مصطفى تتفوق على أصالة عبر يوتيوب

حقيقة إسناد لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك إلى طاقم مصرى

موقف عاصى الحلانى النهائى فى ذا فوس كيدز بعد نجاته من الموت.. تفاصيل

من بينهم أحمد فتحي ..3 لاعبين على خط النار في الأهلي

فضيحة بالفيديو على شواطئ إسرائيل خلال انتخابات الكنيست 22

نبيلة عبيد: هددت المخرج يوسف شاهين بالقتل لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور