محمد صلاح بذكريات الهدف القاتل.. ماذا قدم نجم ليفربول أمام نابولي في 7 مواجهات

يدخل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام فريق نابولي الإيطالي في مجموعة تضم أيضا سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي .



محمد صلاح واجه نابولي مرتين خلال الموسم الماضي في دور المجموعات أيضا، واحتاج ليفربول لتسجيل هدف في المباراة الأخيرة بين الفريقين على ملعب الأنفيلد، تكفل به محمد صلاح ليمنح شارة العبور لفريقه .



مواجهة بقميص فيورنتينا



لعب محمد صلاح لنادي فيورنتينا معارا من تشيلسي حيث لم يكمل معه الموسم، لكنه قدم أداء رائعا مع الفريق قبل الانتقال إلى روما، وخلال تواجده ضمن كتيبة الفيولا خاض محمد صلاح مباراة وحيدة ضد نابولي لكنها انتهت بخسارة قاسية بـ 3 أهداف مقابل لا شيء .



محمد صلاح بقميص روما ضد نابولي



تمكن محمد صلاح من رد اعتباره أمام نابولي بقميص ذئاب روما في مباراة الإياب في الكالتشيو بهدف من صناعته، وكانت المواجهة الثانية له ضد نابولي بقميص روما بعد مواجهة الذهاب التي انتهت بتعادل الفريقين .

في الموسم 2017 واجه روما نابولي مجددا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، على ملعب نابولي وتمكن روما من تحقيق الفوز، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر .



في مباراة الدور الثاني تمكن نابولي من الرد والفوز على روما في عقر داره بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة شارك خلالها صلاح في 38 دقيقة فقط .



محمد صلاح مع ليفربول ضد نابولي



التقى محمد صلاح بقميص ليفربول نادي نابولي الإيطالي الموسم الماضي ضمن مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا في مواجهتين، انتهت الأولى لصالح نابولي بهدف نظيف على ملعب سان باولو .



لكن المباراة الأهم في تاريخ مواجهات الفريقين كانت مباراة الإياب، والتي احتاج خلالها ليفربول للفوز ولا بديل عنه للعبور إلى دور الـ 16، وتمكن صلاح من مراوغة كاليدو كوليبالي أفضل مدافع في أوروبا العام الماضي والهروب منه إلى المرمى وتسجيل هدف الصعود، الأغلى في مشوار ليفربول نحو البطولة .