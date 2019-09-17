القبض على عامل وزوجته استوليا على مبلغ 165 ألف جنيه من جارتهما بالمنيا

القت أجهزة الامن بالمنيا القبض على ربة منزل وزوجها لاستيلائهما على 165 ألف جنيه تركته لهما جارتهما على سبيل الأمانة أثناء سفرها، إذ أدعيا سرقته



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه ، بورود بلاغ من أ . س . ع 27 سنه ربة منزل مقيمة بدائرة قسم المنيا، ومعها زوجها ع . ر . ف 38 سنه عامل بكسر باب مسكنهما، وسرقة مبلغ مالى قدره 165 ألف جنيه ولم يتهما أحدا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21287 جنح قسم المنيا.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة العميد جمال الدغيدى رئيس مباحث المديرية والمقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب المسكن وبعثرة محتويات المسكن، وبمناقشة المبلغان أفادا أن المبلغ المسروق يخص جارتهما ع . ج . ي 42 سنه ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، إذ تركت المبلغ المالى لديهما على سبيل الأمانة منذ 4 أيام وذلك لسفرها للقاهرة برفقة زوجها.



بإجراء التحريات لكشف غموض الواقعة، تبين أن المبلغان يمران بضائقة مالية شديدة فى الآونة الأخيرة وأن الديون تراكمت عليهما، وأنهما افتعلا الواقعة، بكسر باب المسكن وبعثرة محتوياته، حتى يتمكنا من الاستيلاء على المبلغ المالى.



بمواجهة المبلغان بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على افتعال تلك الواقعة، لإيهام جارتهما بسرقة المبلغ عن طريق مجهولين حتى يتمكنا من الاستيلاء عليه، وأرشد المتهمان عن المبلغ المالى المسروق وهو 113 ألف جنيه، وقررا صرف باقى المبلغ لسداد بعد الديون المتراكمة عليهما، وتم التحفظ عليهما وتحرر عن المحضر 22 أحوال القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.