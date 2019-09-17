ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. تشيلسي يسقط أمام فالنسيا الإسباني بهدف نظيف

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:11 م
تشيلسي
تشيلسي
حسام الحارتي
حقق فريق فالنسيا الإسباني فوزا على منافسه تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.


أحرز هدف فالنسيا الإسباني رودريجو ماكادو في الدقيقة "74" من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب عن طريق اللاعب باريخو لتصل إلى منطقة الجزاء ليتمكن رودريجو من وضعها أقصى يمين حارس تشيلسي لتسكن شباك فريقه.


انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وضيفه فالنسيا الإسباني بالتعادل السلبي، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشيلسي يستهل مشواره في دورى ابطال اوروبا بمواجهة فالنسيا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا في دورى أبطال أوروبا

الكرة الرسمية لـ مباريات دوري أبطال أوروبا .. صور

دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يتسلح بالقوة الضاربة أمام فالنسيا

دوري أبطال أوروبا .. تشيلسي يقع في فخ التعادل السلبي أمام فالنسيا بـ الشوط الأول

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. ساديو ماني يحرم محمد صلاح من فرصة تسجيل هدف التقدم لـ ليفربول

بها عفن وتنظف بفُرش البلاط.. "سلامة غذاء البيطريين" تحذر من بعض أنواع الجبنة الرومي

اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب منتخب مصر.. وتعليق ناري من سيد على

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر المصري

محمد فؤاد يوجه رسالة قوية للخونة ..فيديو

بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.. الجونة يضم احمد حمدى من الاهلى بالبيع النهائى.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور