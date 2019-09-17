دوري أبطال أوروبا .. تشيلسي يسقط أمام فالنسيا الإسباني بهدف نظيف

حقق فريق فالنسيا الإسباني فوزا على منافسه تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





أحرز هدف فالنسيا الإسباني رودريجو ماكادو في الدقيقة "74" من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب عن طريق اللاعب باريخو لتصل إلى منطقة الجزاء ليتمكن رودريجو من وضعها أقصى يمين حارس تشيلسي لتسكن شباك فريقه.





انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وضيفه فالنسيا الإسباني بالتعادل السلبي، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



