قصيدة الفصحى في مواجهة العولمة بـ ثقافة دمياط

نظمت نوادي الأدب بالهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الأدبية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة دمياط جلسته الأسبوعية عن "قصيدة الفصحى فى مواجهة العولمة" تحدث خلالها د. عيد صالح، محمد توفيق لبن، صلاح الزيني، وقرأ الأديب سمير الفيل ثلاثة نصوص من مجموعة "الأبواب"، وألقت مها الخواجة عدة قصائد شعرية، عقب بعدها شعراء النادي بالنقد والمناقشة، كما وقعت دعاء البطراوى نسخة من مجموعتها القصصية "لم تعد كما كانت"، وأقامت مكتبة الروضة ندوة شعرية وسط الأطفال .



واصلت ورشة تعليم الخطوط العربية فعالياتها مع شريهان عيد وورشة التفصيل والخياطة والأشغال اليدوية لنادى المرأة بقصر ثقافة دمياط، إلى جانب ورشة تطريز الملايات بنادي مرأة قصر ثقافة دمياط الجديدة، ومع بداية العام الدراسي الجديد توجه أطفال ورواد قصر ثقافة كفر سعد ومكتبة كفر المياسرة لعمل وتنفيذ قصاصات ورقية بالرسم ومقالات نصية لمجلة حائط عن الإرشادات العامة لاستقبال الدراسة .



احتفل قصر ثقافة الطفل بالعام الدراسي بمشاركة فرقة الكورال بقيادة توفيق فودة بأغاني "شوف دقاته، ألو ألو إحنا هنا"، وفقرة شعر مع أغنية لجورج وسوف، والجزء الآخر من الحفل كان من نصيب فرقة الاستعراض والدراما الحركية بقيادة كريم خليل وعروض لفقرات بعنوان "الدنيا برد، إبريق الشاي، كراكيب، الدنيا لعبة، بكرة خير، سنوهى وحابي، خشب فى خشب".