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رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب عقب الهزيمة من نابولي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
يورجن كلوب المدير
يورجن كلوب المدير الفني لليفربول
حسام الحارتي
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ، على الهزيمة التي التقائها فريقه اليوم أمام نابولي والتي انتهت بهدفين نظيفين لصالح نابولي في إطار مباريات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا .

ليفربول يسقط أمام نابولي

وقال الألماني يورجن كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة :" الحظ لم يحالف لاعبي ليفربول في لقاء اليوم "، موضحا أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح نابولي غير شرعية على الاطلاق .

واستهل ليفربول الإنجليزي، حملة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام نادي نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين ، في افتتاحية دور المجموعات للنسخة الجديدة من البطولة.

وبخسارة نادي ليفربول، أصبح النادي الإنجليزي صاحب أسوأ بداية لحامل للقب البطولة الأوروبية منذ 25 عامًا ، حيث لم يسبق لأي فريق توج بالبطولة خسارة مباراته الإفتتاحية في النسخة التالية.

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