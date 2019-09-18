أول تعليق من يورجن كلوب عقب الهزيمة من نابولي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ، على الهزيمة التي التقائها فريقه اليوم أمام نابولي والتي انتهت بهدفين نظيفين لصالح نابولي في إطار مباريات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا .



ليفربول يسقط أمام نابولي



وقال الألماني يورجن كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة :" الحظ لم يحالف لاعبي ليفربول في لقاء اليوم "، موضحا أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح نابولي غير شرعية على الاطلاق .



واستهل ليفربول الإنجليزي، حملة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام نادي نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين ، في افتتاحية دور المجموعات للنسخة الجديدة من البطولة.



وبخسارة نادي ليفربول، أصبح النادي الإنجليزي صاحب أسوأ بداية لحامل للقب البطولة الأوروبية منذ 25 عامًا ، حيث لم يسبق لأي فريق توج بالبطولة خسارة مباراته الإفتتاحية في النسخة التالية.