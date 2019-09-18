اخبار الفن والفنانين .. إليسا ونوال الزغبي تعيدان متابعة بعضهما على تويتر بعد الصلح.. وبنات كريم فهمي تواصل إثارة الجدل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شاهد.. داليا البحيري في مرحلة الطفولة مع والدتها
نشرت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورًا لها من مرحلة الطفولة تجمعها بوالدتها.
بعد صورتها في باريس.. كارول سماحة تتجاهل حملة التنمر عليها
تجاهلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حملة التنمر التي تعرضت إليها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بسبب نشرها لصورة في باريس والتجاعيد ظاهرة بشكل واضح.
إليسا ونوال الزغبي تعيدان متابعة بعضهما على تويتر
أعادت الفنانة اللبنانية إليسا مُجددًا متابعة مواطنتها الفنانة نوال الزغبي بموقع تويتر بعد تصالحهما في عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر الذي أقيم السبت الماضي في إحدى كنائس العاصمة اللبنانية بيروت.
http://tempuri.org/tempuri.html
بعد تعرض بناته للتنمر.. متابعة جديدة لـ كريم فهمي: واضح إن بناتك أحلى من بنات نانسي عجرم
ردَّ كريم فهمى على مُتابعة جديدة له عبر إنستجرام، بخلاف الأولى التي تنمّرت على ابنتيه، بأن وصفت شعرهما بأنه يشبه سلك المواعين، إذ قارنت الأخيرة ابنتيه، ببنات نانسى عجرم، خاصة بعد نشرها صورًا لها صورها .ش
شاهد.. داليا البحيري في مرحلة الطفولة مع والدتها
نشرت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورًا لها من مرحلة الطفولة تجمعها بوالدتها.
بعد صورتها في باريس.. كارول سماحة تتجاهل حملة التنمر عليها
تجاهلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حملة التنمر التي تعرضت إليها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بسبب نشرها لصورة في باريس والتجاعيد ظاهرة بشكل واضح.
إليسا ونوال الزغبي تعيدان متابعة بعضهما على تويتر
أعادت الفنانة اللبنانية إليسا مُجددًا متابعة مواطنتها الفنانة نوال الزغبي بموقع تويتر بعد تصالحهما في عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر الذي أقيم السبت الماضي في إحدى كنائس العاصمة اللبنانية بيروت.
http://tempuri.org/tempuri.html
بعد تعرض بناته للتنمر.. متابعة جديدة لـ كريم فهمي: واضح إن بناتك أحلى من بنات نانسي عجرم
ردَّ كريم فهمى على مُتابعة جديدة له عبر إنستجرام، بخلاف الأولى التي تنمّرت على ابنتيه، بأن وصفت شعرهما بأنه يشبه سلك المواعين، إذ قارنت الأخيرة ابنتيه، ببنات نانسى عجرم، خاصة بعد نشرها صورًا لها صورها .ش