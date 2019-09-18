سفير روندا من جامعة الإسكندرية: مصر جسر يربط أفريقيا بالعالمين العربي والغربي

أشاد الشيخ صالح هابيمانا، سفير دولة رواندا بالقاهرة، بدور مصر ومكانتها في القارة الأفريقية، واصفا مصر بأنها جسر يربط إفريقيا بالعالمين الغربي والعربي.



جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فى ختام فترة عمله فى مصر والتي استمرت أربعة سنوات، لتقديم الشكر للجامعة على التعاون مع الجامعات الرواندية.



وأثني سفير روندا خلال لقائه بالدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، بالمستوى الطبي المتميز في مصر، معربا عن تقديره لدور المستشفيات المصرية في علاج العديد من الحالات الصعبة التى قدمت من رواندا.



حضر اللقاء كل من الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتور جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.



ومن جانبه، رحب رئيس جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعات رواندا في المجالات العلمية المختلفة، وإستقبال أساتذة وطلاب من روندا للتدريب والدراسة في جامعة الإسكندرية بمرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس.



ودعا رئيس الجامعة الطلاب الروانديين إلى ضرورة تعلم اللغة العربية، خاصة الطلاب الدارسين بكلية الطب لتحقيق التواصل الفعال مع المرضى، مشيرًا إلى إمكانية توفير دورات لهم بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب مجانًا.