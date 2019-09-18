من داخل سيارتها .. أحدث ظهور لريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام ايمن عبر حسابها بموقع انستجرام صورة جديدة ظهرت فيها من داخل سيارتها و هى تحتسى القهوة .و علقت ريهام ايمن على الصورة :" اشرب القهوة أولا " .و تفاعل متابعوها معلقين :" قمررر ، القهوة اهم ما فى الدنيا ،و, لون شعرك حلو".يذكر ان الفنانة ريهام ايمن تزوجت من الفنان شريف رمزى و انجبت منه " ليلى و رمزى " .