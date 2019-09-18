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فن

من داخل سيارتها .. أحدث ظهور لريهام أيمن

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:05 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشرت الفنانة ريهام ايمن عبر حسابها بموقع انستجرام صورة جديدة ظهرت فيها من داخل سيارتها و هى تحتسى القهوة .

و علقت ريهام ايمن على الصورة :" اشرب القهوة أولا " .

و تفاعل متابعوها معلقين :" قمررر ، القهوة اهم ما فى الدنيا ،و, لون شعرك حلو".

يذكر ان الفنانة ريهام ايمن تزوجت من الفنان شريف رمزى و انجبت منه " ليلى و رمزى " .
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First i drink the coffee ☕️ #coffeetime#morning#goodvibes

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