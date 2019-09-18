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أخبار البلد

حازم الببلاوي: الرئيس السيسي شجاع لأقصى درجة.. والشعب هو البطل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:06 م
الدكتور حازم الببلاوى
الدكتور حازم الببلاوى ورئيس الوزراء
محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوى أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادى، خاصة ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى. قائلًا ان ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل.

وأضاف أن تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى أصبحت محل فخر من جانب صندوق النقد الدولى، وصارت مضرب المثل فى أروقة الصندوق كنموذج نجاح بارز لما يتبناه الصندوق من برامج إصلاح.

واختتم الببلاوى حديثه بأن مصر تستحق هذا النجاح الذى تحقق بفضل شعب صبور، وقيادة سياسية واعية، وحكومة مجتهدة دأبت على تنفيذ البرنامج بكفاءة وانضباط.

من جهته، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للدكتور الببلاوى على جهوده فى قيادة العمل داخل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، معربًا عن ترحيب مصر بأفكار ومقترحات الببلاوى باعتباره أحد القامات الاقتصادية المتميزة فى الوطن العربى.
حازم الببلاوي: الرئيس السيسي شجاع لأقصى درجة.. والشعب هو البطل
حازم الببلاوي: الرئيس السيسي شجاع لأقصى درجة.. والشعب هو البطل
حازم الببلاوي: الرئيس السيسي شجاع لأقصى درجة.. والشعب هو البطل
حازم الببلاوي: الرئيس السيسي شجاع لأقصى درجة.. والشعب هو البطل

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