الزمالك يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا لـ السوبر المصري

ادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم ببرج العرب استعدادا لمباراة الاهلي المقبلة في السوبر المصري المقرر لها مساء بعد غدٍ الجمعة باستاد الجيش.



وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة، وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الامور الفنية وطالب اللاعبين بالتركيز من اجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.



واختتم الزمالك مرانه بالتدريب على تسديد ركلات الترجيح تحسبا للجوء لها في المباراة المرتقبة بين الفريقين.



وكان الفريق الابيض انتظم في معسكر ببرج العرب اليوم وتضم قائمة الفريق 24 لاعبا لخوض المباراة وهم محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور واسلام جابر و مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب



ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية، وضم الجهاز الفني أحمد زيزو رغم ايقافه لتجهيزه للقاء الاتحاد في الدوري في ظل ضيق الوقت بين مباراة السوبر ولقاء زعيم الثغر.

