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توك شو

عامل الوقت.. مصطفى الفقى: إثيوبيا تعاملت معنا بأسلوب اليهود.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:47 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
محمد القاضي
قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي، إنه لابد من تغيير الفكر الإثيوبي الذي يستخدم عنصر الوقت لمصلحته.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: « الإثيوبيون فعلوا معنا مثلما فعل الإسرائيليون مع الفلسطينيين، حيث أنهم استمروا في بناء المستوطنات وقت التفاوض».

وأردف أن وجود مفاوضات مع الاستمرار في بناء السد أمر غير مقبول، موضحا أن استخدام عنصر الوقت لصالح أحد الأطرف على حساب الطرف الآخر أمر غير مقبول.

وأشار المفكر السياسي، إلى الجانب الإثيوبي حتى الآن لم يستوعب أنه من حقه أن يفعل ما يشاء دون الإضرار بمصالح الآخرين.

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