الديهي ينفعل على الهواء بسبب العفو الدولية بعد دفاعها عن خلية الأمل

إنفعل الإعلامي نشأت الديهي على الهواء خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «تن» بسبب بيان منظمة العفو الدولية و حملتها للدفاع عن خلية الأمل ودفاعها عن رامي نبيل شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق، الذي يعد ضمن المقبوض عليهم في خلية الامل.



وقال نشأت الديهي خلال برنامجه «بالورقة والقلم»: «ياعم رامي انت مالك ومال المشاكل اللي في مصر.. روح شوف المشاكل اللي في غزة والضفة»، متابعا منظمة العفو الدولية تدخلت وتدافع عن رامي شعث واعتبرته سجينا وله حق في التعبير ومن حقه ان يشارك في الشئون العامة ورأي وهو خطط وشارك لصالح خلية تعمل ضد مصر.



وتابع نشأت الديهي : «ليس يحق لأي شخص غير مصري ان يشارك في الشئون الداخلية، وظز في القانون الدولي ومنظمة العفو الدولية لان العمل المصري لا يشارك فيه الا المصريون فقط، والعمل العام المصري للمصريين وليس لرامي نبيل شعث.