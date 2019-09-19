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أخبار البلد

بعد تحذير الـ fda بشبهات شوائب مسرطنة.. ننشر أسماء 21 دواء تضم رانيتيدين

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أصدرت الإدارة المركزية للشون الصيدلية بوزارة الصحة، منشورا يتضمن قرارات، بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الادوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".

وتضمن المنشور 3 قرارات، أولها سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءًا على ماورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.

وتضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتاكد من عدم وجود شوائب بها.

وتضمن المنشور أيضًا قرارًا بوقف تداول جميع المتحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الافراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.

وأرفقت الإدارة جدول يتضمن الادوية التى سيتم وقف تداولها وعددها 21 مستحضرًا.

ونصح المنشور المرى الين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة مقدمى الخدمة الصحية، وقال إن تلك الاجراءات جاءت بناءًا على تقارير هية الدواء الأمريكية وهية الدواء الأوروبية، التى أشارت إلى اكتشاف شوائب بمادة "رانيتيدين".

وتستخدم مادة "رانيتيدين" فى تصنيع الأدوية المعالجة لحموضة المعدة.

ومن الادوية التي تحتوي علي تلك المادة

فوار راني
رانيتيدين
رانتيدول
زانتاك
فارو رانتدين
اسيلوك
اسيلايت
رانيتاريجو
الرانتاز
اوسموران
رانتيبلوك
هيستاك
ابيرانت
رانيتاك
نورسيف
مجدين
ابيران
رايتيكيور
جاستبروك
Rant 12
| RANITARIGO SHAMS
2 | RanTIDINE up 13
| ULRANTAZ MASH
3 RANITAK SEDICO 14
| OSMORAN TAB. ADWIA
4 | ErmanT EPICO 15
| RANTIBLOCK UNTPHARMA
5_|
RANTIDOL EINASR 16_| RAPIDANEAL ZAD INT.PHARMA
| acioc SIGMA 17
| RANTIDINE ADCO.
7_| PHARO RANTIDINE. PHARAONIA| 15
| Ertan ADWIA
8mstac RANBAXY 9
| RIGHTICURE PHARMA RIGHT
9 aciuiGit ELOBOUR 20

GASTPROCT WIKMA

NOEROSIVE CONCORD.

rerTRELF SUNNY

11MPGDINE MASR Ph

بعد تحذير الـ fda بشبهات شوائب مسرطنة.. ننشر أسماء 21 دواء تضم رانيتيدين

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