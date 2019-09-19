الأوقاف تشارك في مؤتمر الإسلام في زمن العولمة بالعاصمة الروسية موسكو

يحل وزير الأوقاف ضيف شرف على المؤتمر العلمي الدولي المقرر انعقاده بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان: "الإسلام في زمن العولمة : التراث الإسلامي وحوار الثقافات" يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 سبتمبر 2019م ، وسيوجه وزير الأوقاف كلمة للمؤتمر في جلسته الافتتاحية حول "فقه المواطنة ، والعيش الإنساني المشترك".



يأتي ذلك تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير وبيان سماحة الإسلام ، ومواجهة الفكر المتطرف.



من ناحية أخرى أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف في حضور مؤتمر "ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان" تحت شعار هنا نصلي معا , والذي تنظمه محافظة جنوب سيناء في الفترة من 10-12 أكتوبر 2019م , برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة سانت كاترين .

