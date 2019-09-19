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ديني

الأوقاف تشارك في مؤتمر الإسلام في زمن العولمة بالعاصمة الروسية موسكو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
يحل وزير الأوقاف ضيف شرف على المؤتمر العلمي الدولي المقرر انعقاده بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان:  "الإسلام في زمن العولمة : التراث الإسلامي وحوار الثقافات" يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 سبتمبر 2019م ، وسيوجه وزير الأوقاف كلمة للمؤتمر في جلسته الافتتاحية حول "فقه المواطنة ، والعيش الإنساني المشترك".

يأتي ذلك تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير وبيان سماحة الإسلام ، ومواجهة الفكر المتطرف.

من ناحية أخرى أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف في حضور مؤتمر  "ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان" تحت شعار  هنا نصلي معا , والذي تنظمه محافظة جنوب سيناء في الفترة من 10-12 أكتوبر 2019م , برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة سانت كاترين .

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